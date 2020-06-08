ازاله 65 تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالغربية

شنتت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، حملات مكبرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، لرفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،ما أسفر عن تنفيذ 65 قرار.

فيما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إزالة 1166 حالة تعدٍ ومخالفة خلال فترة الحظر اعتبارًا من 16 مارس الماضي وحتى الآن، شملت تعديات على أراضى أملاك الدولة وأراض زراعية ومخالفات بناء.

وأشار "رحمي" إلى استمرار تنفيذ حملات الإزالة علي مدار اليوم لردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر، مؤكدًا التصدي بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة العسكرية.