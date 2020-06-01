نقل النواب: لا يجب أن يدفع العمال وحدهم ضريبة كورونا

قال محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إنّ هناك عددا كبيرا من العمال تعرضوا لفقد وظائفهم أو تقليل رواتبهم إلى الثلث، بعد أن عجزت بعض الشركات عن تدبير الرواتب بسبب الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أنّ أزمة كوفيد-19 أثرت بشدة على قدرة العمّال على شراء الطعام ودفع الإيجارات وغيرها من الأساسيات، ما دفع منظمة العفو الدولية للدعوة إلى عدم ترك العمال يتحمّلون وحدهم ضريبة الفيروس.

وطالب زين الدين، بعدم المساس برواتب عمال اليومية أو الذين يعملون بنظام التارجت أو حجم الإنتاجية، لأنهم أكثر تضررا بسبب هذه الظرف، لأنهم بخلاف عدم قدرتهم على توفير الاحتياجات الضرورية، عليهم مديونيات.

وأضاف أنّ دعوات الإفلاس بسبب العاملين زائفة، ولا يوجد أي شركة في العالم عند وقوع أزمة لها خلال ربع سنوي واحد أن تتجه للإفلاس، إلا أنّه متوقع أن تتقلص ربحيتها أو تتحول لخسارة جزء من أرباحها لكنها لن تفلس بالتأكيد.

ولفت إلى ضرورة توفير حلول لمساعدة الشركات المتعثرة، للحفاظ على العمال، وتأمين مشروع إنعاش اقتصادي وحماية الأضعف من الفقر، خاصة أنّ إجراءات الحجر التي فرضتها تلك الحكومات، أجبرت كثيرين على التوقف عن العمل.