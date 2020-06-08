حسام وآمال.. "فوتوسيشن" لقصار القامة خلال حفل خطبتهما في القليوبية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فوتوسيشن" لشاب وفتاة من ذوي الهمم "قصار القامة" خلال احتفالهما بالخطوبة.

وظهر العرسان آمال إبراهيم وحسام سامي من قرية طحوريا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، في مظهر جميل أسعد قلوب المتابعين وتنموا لهم حياة سعيدة.

وفي سياق آخر، أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل مديرية الرياضة بالقليوبية، أنه في إطار توجهات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم تم تأسيس مكتب ذوي الإعاقة وقصار القامة التي ترتكز على عدة محاور أهمها ممارسة الأنشطة المختلفة ثقافية واجتماعية ورياضية.

وأكمل أن المكتب يتولى التدريب من أجل التشغيل وتوعية المجتمع بقضية ذوي الإعاقة، وترتب على ذلك إنشاء الوزارة فروع ومكاتب لذوي الاحتياجات الخاصة بحميع مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، القليوبية تحذو حذوهم في خدمة هذه الفئة، حيث تم تنظيم مسابقات لهم منها مسابقة الحلم المصري لاستعراض المواهب الفنية والرياضية.