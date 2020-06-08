لو عندك مشروع.. تعمل إيه لو صدر قرار بغلق المنشأة الصناعية؟

يتعرض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الأحيان إلى ظروف تؤدي بهم إلى اركاب مخالفة والتي يكون عقابها إغلاق أو إزالة المنشأة الصناعية الخاصة بهأو الحفظ عليها وتصل العقوبات في بعض الأحيان إلى الحبس ودفع غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 10 ملايين.

وتستعرض "الوطن" الإجراءات الواجب اتخاذها في حال صدور حكم قضائي بغلق المنشأة الصناعية، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للتنمية الصناعية، كالتالي:

- يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتوفيق أوضاعها خلال 40 يوما من صدور حكم الغلق.

- يتم منح المنشأة مهلة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ تأكيد الطلب لإزالة أٍباب الغلق.

- تقوم الهيئة أو أحد مكاتب الاعتماد المسجلة لديها بفحص المنشأة خلال 14 يوم من انتهاء المهلة الممنوحة لإزالة أسباب الغلق.

- ثم تصدر هيئة التنمية الصناعية خطابا للمنشأة يفيد توفيق أوضاعها.

- ويجوز لصاحب المنشأة بموجب هذا الخطاب أن يتقدم بطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإصدار قرار لفتح المنشأة.