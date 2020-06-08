هالة صدقي: "ليه لأ" لا يحرض الفتيات على التمرد

علقت الفنانة هالة صدقي على مسلسها الجديد "ليه لا"، قائلة إنها ستلعب دور أم الفنانة أمينة خليل، موضحةً: "وبالنسبة لي مايفرقش أكون في دور أم أو لا مالهاش علاقة لا بالسن ولا بالحياة الشخصية الممثلة تقوم بأي دور".

وأضافت، خلال حوار مع الإعلامية لميس الحديدي عبر تطبيق "زووم"، عبر برنامج "القاهرة الآن"، الذي يذاع عبر شاشة "العربية الحدث": "مريم أبو عوف مخرجة العمل ساعدتها كثيرا في قيامها بدور الأم عبر المكياج وتسريحة الشعر".

وكشفت عن أن إتقانها لقالب دور الأم فنيا يعود لطبيعة الورقة المكتوبة للعمل الدرامي من الكاتبة مريم ناعوم، واصفة إياها بالمتفردة في هذه النوعية من الكتابات صاحبة الأيدي الساحرة والقلم الذهبي وكتابتها ذات التفاصيل المحكمة والقضايا الاجتماعية الهامة خاصة فيما يخص المرأة.

وأشارت إلى أن نموذج والدة عاليا نموذج شرقي بحت يعود لطبيعة الشرقيين المتمثلة في الانصياع لأوامر الأهل مهما كبروا في السن، وبلغوا 40 أو 50 عاما حتى لو هناك استثناءات للسفر للخارج تظل العلاقة الحاكمة في أوساط العائلة الشرقية هي تدخل الأهل ومعرفتهم لكل التفاصيل ومع عودتهم لبلادهم يعودون لبيوت أهلههم ولا يعيشون بمفردهم.

وأكد أن أهمية العمل تعود لتناوله لقضايا المرأة وهي أعمال نادرة، حيث إن الأعمال الدرامية تهتم بالمرأة في أدوار الحب وليس العلاقات مع الأبناء، مرجعة أسباب عنف الأم في المسلسل إلى نموذج غياب الأب، والذي يفرض على المرأة أن تقوم بالدورين الأب والأم.

وعن رد فعل المجتمع تجاه فكرة استقلال الفتاة التي تناولها العمل الدرامي والمخاوف من هجوم المجتمع الشرقي قالت: "ده حصل فعلا وبدأت أشوف ردود فعل ضد فكرة استقلال وتحرر عاليا على السوشيال ميديا على سبيل المثال، واحدة كتبتلي هستنى لآخر المسلسل عشان أشوف استقلال عاليا هتنجح فيه ولالأ؟ ولو نجحت هتصدم فيكم لأنكم بتحرضوا الفتيات على العصيان بحجة الاستقلال".