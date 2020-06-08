6 معلومات عن أول راهب يتوفى بكورونا.. كان مرشحا لخلافة البابا شنودة

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة أول راهب بفيروس كورونا المستجد، وهو القمص ساويرس الأنبا بولا، والذي أقيمت صلوات التجنيز عليه اليوم في مقر دير الأنبا بولا بالتجمع الخامس في القاهرة، قبل أن ينقل الجثمان إلى محافظة البحر الأحمر وتقام مراسم التجنيز في ديره هناك أيضا ويوضع في طافوس "مقبرة" رهبان الدير.

و"الوطن" تنشر أبرز المعلومات عن الراهب الراحل:

- تاريخ الميلاد: 12/1/1959.

- المؤهل الدراسي: بكالوريوس الطب 1982.

- الوظيفة قبل الرهبنة: طبيب.

- تاريخ الرهبنة: 26/4/1985.

- الاسم قبل الرهبنة: هاني فيكتور فانوس.

- ترشح في الانتخابات البابوية لخلافة البابا شنودة الثالث على الكرسي البابوي،لكن لجنة الترشيحات البابوية استبعدته مع آخرين عام 2012.