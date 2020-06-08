عاجل.. الدولار يتراجع قرش في بنكين ويستقر في باقي البنوك

خسر الدولار مقابل الجنيه قرشا بعد سلسلة ارتفاعاته المتوالية فى بنكين حكوميين وهما مصر والأهلي المصري ليباع بـ16.24جنيه مقابل 16.14 جنيه بالمقارنة بأمس.

يشار إلى أن هناك ترقب وحذر لحائزي الجنيه المصري الذي تلقى ضربات قاسية خلال الأسبوعين الماضيين ليخسر خلال أكثر من 15 يوما 47 قرشا.

وحافظ الدولار على استقراره فى عدة بنوك منها "العربى الأفريقى الدولى - المشرق - المصري لتنمية الصادرات - العقاري المصرى العربي - التجاري الدولي - التعمير والإسكان- أبوظبى الأول - hsbc - المصرف العربي الدولي - الأهلى الكويتى بيريوس - قناة السويس الوطني الإسلامى مصر إيران للتنمية"، حيث وصل سعر بيع الدولار إلى 16.27 جنيه فيما سجل 16.17 جنيه للشراء.