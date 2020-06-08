رئيس "برلمانية المصريين الأحرار": مد خدمة الأطباء ضرورة لسد العجز

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مد سن التقاعد بالنسبة للأطباء يمثل خطوة هامة في إطار توجهات الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أنه سبق وتقدم بهذا الطلب قبل أزمة فيروس كورونا، مؤكدا أننا في القطاع الطبي نحتاج إلى الخبرات دائما في التشخيص وتقديم العلاج.

وأوضح أبو العلا، أن الطبيب قادر على العمل واستمرار العطاء بعد سن الستين، لما يمتلكه من خبرات متراكمة على مدار سنوات عمله في الخدمة.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مصر تعاني نقصا في عدد الطواقم الطبية وجائحة فيروس كورونا فتحت الباب أمام الاستعانة بالخبرات ممن خرجوا للمعاش.

وطالب النائب بضرورة تعديل تشريعي يقضي بمد فترة عمل الطبيب لما بعد سن المعاش، لافتا إلى أهمية أن يشمل القرار الفرق المعاونة مثل التمريض والذي يعاني هو الآخر في عجز كبير.