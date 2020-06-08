مشادة في "تشريعية البرلمان" بين وكيل اللجنة ونائب

نشبت مشادة كلامية بين النائب مصطفى كمال الدين حسين، والنائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية الذي ترأس اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب.

وبدأت المشادة، بمطالبة النائب مصطفى كمال حسين، عقب حضوره اجتماع اللجنة متأخرا، بمنحه فرصة للحديث عن مشروع القانون المقدم منه بشأن تعديل قانون مجلس النواب مؤكدا انه لم يتم إبلاغه بموعد انعقاد اللجنة.

ورد عليه الطماوى، بأن اللجنة قد وافقت على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، من حيث المبدأ، وذلك بعد استعراض النواب المقدمين لمشروعات القوانين المماثلة لفلسفة مشروعاتهم.

واحتد النائب مصطفى كمال حسين، بصوت عال، للحصول على حقه في الحديث، ما جعل النائب الطماوى، يطالبه بعدم تعلية صوته، مستنكرا عدم حضوره اثناء منح النواب الكلمة للحديث، وسط شد وجذب.

وفى النهاية وافق النائب الطماوى على منحه الكلمة لاستعراض مشروع القانون المقدم منه.

وتدخل النائب أحمد السجيني امين عام ائتلاف دعم مصر مطالبا بالالتزام بقواعد الاجتماع والهدوء.