وفاة والد نائب مدير مستشفى قنا العام متأثرا بإصابته بكورونا

توفي والد نائب مدير مستشفى قنا العام، اليوم الإثنين، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بمستشفى عزل إسنا.

ونعت مستشفى قنا العام، وفاة والد الدكتور محمد عبدالمعطي فرغلي، في بيان، قائلة: "تنعى مستشفى قنا العام ـ مستشفى العزل، ممثلة في الدكتور محمد الديب مدير المستشفى وجميع الطواقم الطبية والعاملين بخالص الحزن والأسى، وفاة عبد المعطي فرغلى، والد الزميل الدكتور محمد عبد المعطي فرغلي، نائب مدير مستشفى قنا العام، وندعو الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

كان الدكتور محمد عبدالمعطي عبدالقادر فرغلي، نائب مدير مستشفى قنا العام، أصيبا معه والده فيروس كورونا المستجد، جرى عزل نائب مدير مستشفى قنا العام منزليًا لاستقرار حالته الصحية، ونقل والده إلى مستشفى عزل إسنا لتلقي العلاج اللازم.