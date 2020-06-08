محافظ القليوبية: "أزمات كورونا" تلقت 427 شكوى واستغاثة

عقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا وغرفة عمليات المحافظة، بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، واللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء علاء يوسف نائب مدير الأمن.

وحضر الاجتماع إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتورعواد أحمد علي السكرتير العام، وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بالمحافظة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، والدكتور جمال حجاج مدير التأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور عمرو الدخاخنى نائب مدير مستشفى بنها الجامعى والدكتور مجدي عبد العظيم مدير الإسعاف ومديري المستشفيات بالمحافظة.

واستعرض المحافظ آخر المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد وخطة المحافظة لمجابهته والتصدي له باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بكل دقة وحزم، مشيرا إلى أنه تلقى 427 شكوى واستغاثة عبر خدمة "واتساب" وجرى التعامل معها، وبلغ معدل الاستجابة 97% من توفير أسرة بالمستشفيات واستفسارات طبية لمرضى العزل المنزلي، وتوجيه سيارات الإسعاف للحالات الخطرة لنقلها، إضافة إلى ما يقرب من 150 استفسار وإغاثة عبر المكالمات الهاتفية.