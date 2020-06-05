22 متعافيا من كورونا يغادرون مستشفيات القليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، مغادرة 22 متعافيا من فيروس كورونا المستجد مستشفيات المحافظة، لافتة إلى تعافي 4 أشخاص بمستشفى عزل قها، و6 بناصر العام و12 بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد ناجي مدير مستشفي ناصر العام، أن التعامل مع مرضى فيروس كورونا يجري عبر فريق طبي متميز يشرف عليه الدكتور محمود علي الدين، وفريق من التمريض وقسم مكافحة العدوى.

وأضاف ناجي، في تصريح له، أن الحالات التي جرى شفاؤها أجرت مسحة مرتين متتالين، وثبت سلبية الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أن جميع الحالات المحتجزة بالمستشفى مستقرة، وتجري لهم مسحات يومية، طبقا لبروتوكول وزارة الصحة.