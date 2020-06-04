القليوبية تسجل 91 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، عن أن مركز ومدينة بنها وطوخ سجل اليوم الأربعاء أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، حيث جاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 33 حالة إصابة جديدة، وطوخ 33 حالة إصابة، والقناطر الخيرية حالتي إصابة، وكفر شكر 8 حالات، وقليوب، حالتين، وشبرا غرب وشرق 13 حالة إصابة، علاوة على تسجيل حالة إصابة واحدة خارجية أتت من محافظات مجاورة للقليوبية، فيما لم يسجل مركز ومدينة الخانكة وشبين القناطر أي حالات إصابة جديدة اليوم.

كانت مديرية الصحة بالقليوبية، أعلنت خروج 9 حالات بعد تعافيهم من فيروس كورونا 4 حالات بمستشفي قها للحجر الصحي، و5 بالتأمين الصحي بشبرا الخيمة.

قال الدكتور أحمد سعد خيامى رئيس الفريق الطبى الخامس بمستشفى قها للحجر الصحى بالقليوبية، إن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 248 شخصا، مشيرا إلى أن الفريق الطبى أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق، وأن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التى تساهم فى رفع معدلات الشفاء.

أضاف أن الطاقم الطبى والعاملون بمستشفى الحجر الصحى بقها، يقدمون الخدمات الطبية للمرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد، بكل رضا وسعادة لمواجهة الفيروس، وتعافى جميع المصابين.