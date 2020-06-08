البرلمان يوافق علي منحة بنحو 3 مليون دولار أمريكي لميكنة الملكية الفكرية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن، علي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى"، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 5/1/2020،تهدف الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا إلى تقديم الحكومة الكورية للحكومة المصرية منحة لا تتجاوز قيمتها 2 مليون و900 ألف دولار أمريكى للمساهمة فى تنفيذ مشروع بعنوان " تطوير نظام ميكنة الملكية الفكرية فى مكتب براءات الاختراع المصرى.وتحسين كفاءة إدارة براءات الاختراع داخل المقر الرئيسى لمكتب براءات الاختراع المصرى، وذلك عن طريق استخدام نظام طلبات براءات الاختراع عبر الإنترنت ونظام البحث في البراءات للفحص، وتسهيل وصول المعلومات المتعلقة ببراءات الاختراع للعامة.وتحسين نظام إدارة براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع من خلال إنشاء: بوابة خدمات الكترونية للجمهور، نظام اتصالات ما بين الخدمة الالكترونية والنظام المعتمد الحالى، ونظام بحث النص الكامل لبراءات الاختراع، واتاحة برنامج لتنمية القدرات من خلال إيفاد خبراء كوريين إلى مكتب براءات الاختراع المصرى وتدريب مسئولي المكتب فى جمهورية كوريا