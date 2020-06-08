"الحرية" يعقد ندوته التثقيفية الاقتصادية الثالثة عبر "فيديو كونفرانس"

تعقد أمانة الاقتصاد والاستثمار بحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتورة حنان وجدي، اليوم الاثنين، ندوتها التثقيفية الثالثة باستخدام التقنية التكنولوجية الفيديو كونفرانس للانعقاد عن بعد في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقال محمود مصطفى الأمين المساعد لأمانة شؤون الاقتصاد والاستثمار بالحزب، إن هذه الندوات التثقيفية بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تبني الحزب نشر التثقيف المالي وأدوات التمويل الغير مصرفية، يعد بمثابة فرصة كبيرة للشباب لمعرفة كافة الأمور المالية غير المصرفية.

وأضاف مصطفى، أن الندوات السابقة لاقت إقبالا كبيرا من شباب الحزب، وتم التفاعل خلال الندوة وكسب الخبرات، وتم إعطاء المشاركين شهادات خاصة بالدورة التثقيفية، مؤكدا أنه على جميع الشباب الذي اضطرته الظروف الجلوس بالمنزل هذه الفترة أن يستغل وقته في تطوير مهاراته واكتساب معارف وخبرات جديدة.

وتابع أن الحزب يسعى جاهدا للوصول إلى استغلال طاقات الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحويلها إلى بوابة للمعرفة وتطوير الذات من خلال هذه الندوات التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز المعرفة لديهم.