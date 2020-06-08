وزير المالية: 130 مليار جنيه اختفت من الناتج الإجمالي المصري بسبب كورونا

قال الكتور محمد معيط، وزيرالمالية، إن الإجرائات التي اتخذتها الدولة مؤخرا نتيجة انتشار فيروس كورونا جاءت للحفاظ على حياة المواطنين، غير أنه وبسبب انتشار الفيروس فقد تضررت العمالة بعض القطاعات، وتم تدبير تمويل بـ5 مليار جنيه لقطاعي السياحة والطيران.

وأضاف "معيط" خلال مؤتمر له، بثته الفضائية المصرية، أن 3 مليارات جنيه قد تم توجيهم للعمالة غير المنتظمة والتي تأثرت بسبب انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتخصيص 100 مليار جنيه لتبعات انتشار فيروس كورونا.

وأكد أنه قد تم ضخ 3 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال الـ3 أشهر الماضية، مشيرا إلى أن هناك ما يزيد عن 130 مليار جنيه من الناتج الإجمالي المصري قد اختفي بسبب الإغلاق الذي أقرته الدولة، وتراجعت نسب الزيادة في الموازنة العامة للدولة من 6% إلى 4%.