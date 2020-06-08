ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بجنوب سيناء لـ 53 حالة

قال مصدر بديوان عام محافظة جنوب سيناء، إن عدد المتعافين من فيروس كورونا على مستوى المحافظة بلغ 53 حالة من إجمالي 179 حالة أصيبت بالفيروس منذ بداية جائحة الفيروس.

وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، 126 مصابًا بالمحافظة مازالوا يتلقون العلاج، تحت رعاية طبية على أعلى مستوى، وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويستجيبون بسرعة للعلاج. وحتى الآن لا يوجد حالات وفاة بالمحافظة.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة عامل رئيسي في الحد من تزايد عدد الإصابات بالفيروس، خاصة أن جنوب سيناء من المحافظات التي تشهد معدلات عالية لدخول وخروج المواطنين منها.