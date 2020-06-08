كريم فهمي ينشر صورة من فيلمه الجديد "ديدو": "قريبا"

نشر الفنان كريم فهمي، صورة جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلا: "فيلم ديدو، قريبا.. بس الدنيا تفتح إن شاء الله".

يذكر أن الفنان كريم فهمي، نافس في موسم دراما رمضان الماضي، بمسلسل ونحب تاني ليه، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان شريف منير.

وتدور قصة المسلسل حول "غالية" التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور، وينفصلان، ثم تقابل "مراد" صدفة في إحدى الحفلات، ويعُجب بها ويحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى.

المسلسل بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، تأليف عمر ومحمود يس، إخراج مصطفى فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني.