نائب محافظ المنيا يناقش المنظومة الإلكترونية لوحدة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائبا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، مع اللواء عماد لطفى مساعد مدير إدارة المساحة العسكرية، وذلك لمناقشة المنظومة الإلكترونية، لرصد المتغيرات المكانية بمحافظة المنيا.

جاء ذلك بحضور، العقيد وفقي سعد، المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمد عمران ممثل وزارة التخطيط، وممثلي شركة إيدج برو المنفذة للمشروع، والمهندس محمود عبد الله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

قال نائب المحافظ، إنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي للدولة، فقد تم اختيار محافظة المنيا، لتكون أولى محافظات مصر في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية ورصد التعديات، مشيرا إلى أن منظومة المتغيرات المكانية تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو المخالفات بأي صورة، بشكل دقيق على مستوى كل الأحياء والمراكز والمدن فى جميع المحافظات، ما يساعد على رصد مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة وتسهيل إزالتها في المهد والتعامل بحزم مع المخالفين.

وشهد اللقاء، عرضا تقديميا من شركة إيدج برو، حول برنامج منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة المنيا، تناول العرض أهداف منظومة المتغيرات المكانية، وما تم إنجازه في المحافظة، ودورة عمل المنظومة.

كما استمع مساعد مدير إدارة المساحة العسكرية، إلى جميع التحديات التي تواجه المتغيرات المكانية بالمحافظة بعد شرح المشروع ودراسة التطبيق عن طريق الشركة المنفذة للمشروع، بدءاً من الرصد في مركز المتغيرات الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية، وإرساله لوحدة المتغيرات المركزية بالمحافظة ثم إرساله للمركز، ثم يتم بعد ذلك إرسال الصورة إلى الوحدة المحلية لتقوم بالمعاينة، ثم تنفيذ الإزالة في المهد للمخالفين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تنفيذ تجارب عملية وميدانية بداخل مركز المتغيرات المكانية بالمحافظة.

من جانبه قال المهندس محمود عبدالله مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، إن الرصد يكون يوميا عن طريق الأقمار الصناعية، فتقوم برصد أي بناء أو زراعة أو أي تغير على سطح الأرض، وإرساله إلكترونيا إلى الإدارة عن طريق المنظومة من المركز الرئيسي للمتغيرات بإدارة المساحة العسكرية.