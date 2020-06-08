"بناة وهدامون" كتاب جديد لوزير الأوقاف تصدره الهيئة العامة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها الحديثة، كتاب: "بناة وهدّامون"، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

ويوضح الكتاب - بحسب بيان الأوقاف - أن العلم النافع يشمل كل ما ينفع الناس في شئون دينهم ودنياهم، ويفرق بين العلم الكسبي والعلم الكشفي، كما يفرق بين العلم المطلق والعلم النسبي، ويؤكد أن رسالة العلماء الحقيقيين هي البناء والتعمير، وبيان صحيح الدين، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

كما يهدف إلى كشف علماء الفتنة من أبناء الجماعات الضالة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويشترون به ثمنًا قليلًا، ويفضح أساليبهم في بث الأكاذيب والشائعات، وإثارة الفتن، وهدم الأوطان، واستباحة الدماء، وتدمير الحضارات، وحرق الأخضر واليابس، ما يجعل من دحض هذه الأفكار المدمرة واجب الوقت دينيًّا ووطنيًّا وإنسانيًّا.

ويؤكد أن الباني الحقيقي لا يمكن أن يكـون هدَّامًـا، لأنه صاحب نفس ملأى بالخير والإنسانية والقيم النبيلة، فمن يبني لا يحسن أن يهدم، وتلك رسالة العلماء المصلحين، أما جماعات الفتنة والضلال فلا تعرف سوى الهدم والتدمير، لأنها لا تقوم ولا تحيا ولا تعيش إلا على أنقاض الدول، بل على الخيانة والهدم.