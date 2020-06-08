الأرصاد تحذر من الشبورة صباح الغد.. والعظمى بالقاهرة 35

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ طقس غدا الثلاثاء يكون مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه نزول الشبورة للمائيه صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يكون الطقس على السواحل الشمالية للبلاد، لطيف خلال ساعات النهار مائل للبرودة في ساعات الليل والرياح معتدلة، بينما يظل الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحرالأحمر، يصاحبه رياح تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن محافظات الصعيد، فيبقى الطقس بين الحار وشديد الحرارة خلال ساعات النهار لطيف ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، فهي كما يلي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 20

السواحل الشمالية 28 19

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 25

شمال الصعيد 37 23

جنوب الصعيد 44 27