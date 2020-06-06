الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة غدا والعظمى بالقاهرة 39

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاعا حادا في درجات الحرارة المتوقعة، حيث من المتوقع أن يسود طقسا حارا على القاهرة والوجه البحري، مع نزول شبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة.

كما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقسا معتدلا، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، كما يشهد شمال الصعيد طقسا شديد الحرارة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن يسود خلال الليل طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيفا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالقاهرة فالعظمى هي 39 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 24 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 والصغرى 25 ، والأقصر العظمى 40 والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 والصغرى 27.