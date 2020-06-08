عبد العال: الحكومة لديها مشكلة في صياغة القوانين

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن الحكومة لديها مُشكلة فى صياغة مشروعات القوانين، متسائلا عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد في السجل التجاري بقانون السجل التجاري القائم.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدي وعشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري أن النص على الانتظام فى سداد الرسوم كشرط أساسي لتجديد القيد فى السجل التجاري يعنى السداد فى الموعد المُحدد دون تأخير، قائلا: "من الممكن أن يتم النص على أن يؤدي التاجر اشتراك سنوى دون تجديد إذا كان الهدف جمع الأموال".

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن مشروع القانون مُقدم من النواب وليس من الحكومة، ورد عليه الدكتور على عبد العال قائلا: "بالنسبة للنواب القاعدة إن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة في أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها في العديد من مشروعات القوانين سابقا".