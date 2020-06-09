محافظ سوهاج: تحرير 89 محضرا لمخالفات مرافق

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تحرير 89 محضر مخالفات مرافق، بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الشهر الماضي، وضبط عدد 337 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في إطار العمل على رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين، بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

وأوضح العميد عبد المنعم العلكي رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج، أن المحاضر تنوعت بين 62 محضر إشغال الطريق العام، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، ومحضرين منشأة بدون ترخيص.