محافظ سوهاج: تحرير 89 محضرا لمخالفات مرافق
كتب:
خالد الغويط
05:33 ص | الثلاثاء 09 يونيو 2020
قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إنه تم تحرير 89 محضر مخالفات مرافق، بالتعاون بين شرطة المرافق والوحدات المحلية المختلفة خلال الشهر الماضي، وضبط عدد 337 من المضبوطات المتنوعة، وذلك في إطار العمل على رفع الإشغالات وإلزام الباعة الجائلين، بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، والحفاظ على الشكل الحضاري وعودة الانضباط للشارع.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، خاصة خلال ساعات الحظر، ورفع الإشغالات ورفع كفاءة وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بنطاق المحافظة، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.
وأوضح العميد عبد المنعم العلكي رئيس قسم شرطة المرافق بسوهاج، أن المحاضر تنوعت بين 62 محضر إشغال الطريق العام، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و10 محاضر بائع متجول بدون ترخيص، ومحضرين منشأة بدون ترخيص.