تحهيز مستشفى جامعة القناة للحجر الصحي والعزل لمصابي كورونا

تفقد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، يرافقه الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، واللواء مجدي مصطفى نائب مدير أمن الإسماعيلية والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة وممثلي جهاز الأمن الوطني والتفتيش المالي والإداري وأعضاء اللجنة، مستشفى جامعة قناة السويس والتي يجرى تجهيزها لتكون مخصصة للحجر الصحي والعزل لمصابي فيروس كورونا المستجد بعد أن تم تحويل مستشفى الجراحات المتخصصة وتخصيصها لمصابي فيروس كورونا المستجد، والتي يجرى رفع كفاءتها وتجهيزها بطاقة 114 سرير و10 أسرة عناية مركزة.

وتفقد نائب المحافظ، خلال الجولة، مخازن المستشفى والصيدلية والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي من جميع المستلزمات الطبية والعلاجية والخاصة بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وغرف العزل والعناية.

وأشاد نائب المحافظ بالتعاون المثمر والبناء فيما بين جامعة قناة السويس، وإسهاماتها مع المحافظة في كافة محاور التنمية وخدمة المجتمع والبيئة، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في مباشرة أعمالها بشكل يومي خلال تلك الفترة والمرور على باقي المؤسسات الطبية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليماته للمحافظين بتشكيل لجان بجميع المحافظات لتتولى المرور الدوري على جميع المستشفيات، والوحدات الصحية لمتابعة والتأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية والعلاجية وسبل الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وبعد صدور توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضم رؤساء الجامعات والمستشفيات الجامعية للجان المختصة وبناء على توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

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نائب المحافظ ورئيس الجامعة أثناء تفقد المستشفى