جامعة القناة تستعد لامتحانات نهاية العام بتركيب بوبات تعقيم

تابعت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، الإجراءات الاحترازية التى أقرتها الجامعة للوقاية من فيروس كورونا، ومنها تركيب بوابات التعقيم على مداخل الجامعة، وقياس درجة حرارة المترددين عليها، وعدم السماح بالدخول دون ارتداء الكمامات، فضلًا عن مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأكدت "هجرس" أن الجامعة ستشهد الأيام المقبلة استقبال عدد كبير من الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثانيـ والذي سيعقد وسط إجراءات احترازية مشددة.

وناشدت رئيس الجامعة الطلاب الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامتهم، مشيرة إلى أن عمليات التعقيم والتطهير مستمرة للمباني والقاعات، استعدادًا لبدء الامتحانات.