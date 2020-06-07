جامعة القناة تواصل استعدادها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إنه مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية بجامعة القناة تستعد كلية التربية لاستقبال 1028 طالبا داخل 8 مدرجات لـ 19 شعبة.

قام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب يرافقه الدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتورة سمر فتحي مدير عام الإدارة الطبية بتفقد نموذج للجان بكلية التربية بتطبيق مسافات التباعد 2 متر من جميع الاتجاهات وسط اجراءات احترازية مشدده من التعقيم والتهوية.

واكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي ضرورة تواجد رؤساء لجان المراقبة والمشرفين والمراقبين والملاحظين قبل بدء الامتحان بنصف ساعة مع التشديد علي الطلاب بعدم اصطحاب أي مذكرات أو مراجع أو أوراق إلي داخل اللجان الإمتحانية، ويتم تسليم الهواتف المحمولة إلي رئيس اللجنة قبل بداية الامتحان مع التأكد من هوية الطالب من خلال بطاقة الرقم القومي قبل التوقيع في كشوف حضور الامتحان ويبدأ توزيع أوراق الأسئلة علي الطلاب في الدقيقة الأولي من بداية الامتحان وعلي رئيس لجنة المراقبة التأكد من كتابة الطالب لبياناته علي كراسة الإجابة قبل استلامها منه.

وفيما يخص الإجراءات الاحترازية الخاصة باللجان الإمتحانية أعطي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تعليماته للمراقبين وأعضاء هيئه التدريس بالالتزام بارتداء قناع وجهه وقفازات داخل القاعات ويوقع الطالب بكشف الحضور بقلمه الخاص و يراعي انصراف الطلاب بتسلسل ودون تدافع أو تزاحم ويغادر الطلاب الحرم الجامعي فور إنتهاء الامتحانات ولا يسمح بالتجمعات.

ووجه الدكتور محمد شقيدف بضرورة الالتزام بالتباعد بين المراقبين و الطلاب بمسافة لا تقل عن متر ونصف.

ومن جانبه أشار الدكتور مدحت صالح الى ان عملية التعقيم تتم مرتين عقب كل لجنة إمتحانية وذلك لضمان التطهير المستمر بين كل لجنة وأخرى.