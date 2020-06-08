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محمود مسلم

الحكومة النمساوية تعتمد 600 مليون يورو كمساعدات للخطوط الجوية الوطنية

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أ ش أ
04:08 م | الإثنين 08 يونيو 2020
خطوط طيران

خطوط طيران

وافقت الحكومة النمساوية، اليوم، على تقديم حزمة مساعدات للخطوط الجوية النمساوية بنحو 600 مليون يورو لمواجهة الازمة الاقتصادية الراهنة.

وقالت مصادر حكومية اليوم، إن حزمة المساعدات تشمل 450 مليون يورو كمساعدة مباشرة من الدولة و150 مليون يورو من الشركة الالمانية الأم "لوفتهانزا".

وذكرت المصادر أن مساعدات الدولة سوف تشمل 300 مليون يورو كقرض مصرفي مضمون من الدولة و150 مليون يورو أخرى كمنحة غير قابلة للسداد.

وأشارت المصادر الى أنه تم التنسيق مع الجانب الالماني على بقاء مقر الخطوط الجوية النمساوية فى فيينا لمدة عشر سنوات كما تم الاتفاق على رفع الحد الأدني لأسعار تذاكر الطيران.