"الثقافة" تبث علي قناتها صالونات نادرة ليحيى حقي ومصطفي محمود 

في اول صالون ثقافي على يوتيوب الثقافة وذاكرة الابداع تسترجع تاريخ ناجي شاكر اكدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة استمرار خطوات تطوير واثراء المبادرة الالكترونية الثقافة بين ايديك من خلال عرض مجموعة من الصالونات الثقافية شهرياً والتى استضافت عظماء الابداع المصرى فى الفكر والفن والعلم منهم يحيى حقي ، صلاح طاهر ، ثروت عكاشة ، فاروق الباز ، محمد سيد طنطاوي ، مصطفي محمود ، تحية حليم ، روجيه جارودي ، عادل امام ، يحيى الفخراني وغيرهم ،

واضافت ان موضوعات الصالونات المختارة تكشف جانب من الفكر الفذ لعباقرة الامة الذين شكلوا جزء من الوجدان الجمعى الحديث والمعاصر ،

وتابعت ان البث يبدأ فى التاسعة مساء الاربعاء 10 يونيو باحد التسجيلات النادرة لصالون زويل الثقافى الذى نظمته دار الاوبرا المصرية على مدار عدة سنوات وطرح خلاله العالم الكبير الراحل الدكتور احمد زويل الكثير من ارائه فى عدد من القضايا التى تهم المجتمع .يسبقه وفى الثامنة والنصف مساء تتواصل سلسلة ذاكرة الابداع حيث يذاع فيلما تسجيلياً عن فنان العرائس الكبير ناجي شاكر والذى يأتى ضمن سلسلة ذاكرة الابداع ويتضمن ملامح رحلته الفنية واهم الاعمال التى ابدعها وخلدها التاريخ .--