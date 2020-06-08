10 عروض مسرحية مصورة جديدة ضمن "الثقافة بين إيديك" أونلاين

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن بيت المسرح وابتداء من اليوم الإثنين، يبدأ أول حلقات مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" في تمام التاسعة والنصف مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب، والتي تأتي ضمن المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت ـ الثقافة بين إيديك"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

وأضاف مختار، أن هذه المبادرة والتي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالبيت الفني للمسرح تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بإدارة الفنان إيهاب فهمي، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ10 مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب، لتواكب الظروف الراهنة والتي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور، ليظل المسرح حاضرا ومضيفا في الأزمات كعادته دائما، بالإضافة إلى أن المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة وثرية بتناولها كتابات أنطون تشيكوف أخد أهم الكتاب الروس.

تقدم مبادرة "اضحك - فكر - اعرف" 10 مسرحيات لـ10 قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف تم مسرحتها، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين 20 لـ 50 دقيقة، بالإضافة إلى مقدمة تعريفية بانطون تشيخوف وتاريخه، وتحليلات نقدية لكتاباته وللعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين، حيث تبدأ المبادرة اليوم بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي.

يتناول فيها نصوص تشيخوف وحياته، تقدم بعدها تباعا العروض المسرحية، ليكون أول العروض عرض أبو عطسة جنان عن قصة "وفاة موظف" من إخراج هشام عطوة، ومن تقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض "المغفلة" عن قصة "المغفلة" من إخراج سامح بسيوني، ومن تقديم دكتور علاء عبد العزيز.