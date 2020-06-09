بث دورات ضمان الجودة وتنمية القدرات "أون لاين" بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أنه في إطار نهج الدولة لتنفيذ التحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات المصرية، وفي إطار المشروع القومي للتحول الرقمي، تقوم الجامعة بالتحول من التعليم العادي، إلى أن يصبح التعليم عن بعد، لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجامعة، كان لها السبق في إنشاء "وحدة للتعليم"، وتم افتتاحها عام 2018.

وأوضح الدكتور معتز حسن عطا مدير وحدة التعليم عن بعد بالجامعة، أن الوحدة تتيح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، تلك التكنولوجيا، لتيسير العملية التعليمية عن بعد، سواء المتزامنة أو غير المتزامنة، وستقوم الوحدة خلال تلك الأيام، ببث سلسلة من الدورات عن بعد (أون لاين)، للمشتركين بمركز ضمان الجودة، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، مشيرا إلى أن الدورات تشمل:

"العرض الفعال- المشروعات التنافسية- مكافحة تطبيقات- استراتيجيات التدريس والتعلم الفعال".