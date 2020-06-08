وزير الرياضة: بقاء مقر "كاف" في مصر دليل على دورنا التاريخي في القارة

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تصديق البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين مصر والاتحاد، يعد دليلا وتأكيدا على دور مصر الريادي والتاريخي في قارة أفريقيا.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي، أن الاتفاقية الجديدة تأتي كبديل لاتفاقية المقر السابقة التي تم إبرامها في نوفمبر 2007 بين الطرفين، خصوصا أنه بعد انتهاء الاتفاقية السابقة، تقدم "كاف" بطلب توقيع اتفاقية مقر جديدة.

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