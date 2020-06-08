هيبقي زي الإنفلونزا.. عبدالعال عن كورونا: كل ما هينتشر كل ماهيضعف

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن مصر نفذت استراتيجية محددة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك بتحقيق التوازن بين الحفاظ علي الأعداد التي يمكن أن تصاب بفيروس كورونا، والحفاظ على النشاط الاقتصادي.

وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بحضور نائب وزير التعليم، لمناقشة خطة امتحانات الثانوية العامة، إن الدول التي اضطرت للإغلاق في بداية أزمة فيروس كورونا اضطرت للعودة من جديدة لفتح النشاط الاقتصادي.

وختم عبد العال حديثه قائلا: "كل ما الفيروس بينتشر كل ما هيضعف، وهيبقي زي الانفلونزا في يوم من الأيام".