الإسكان: وفرنا 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل في 6 سنوات

قال المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، إن خطة الإسكان الاجتماعي بدأت منذ 6 سنوات، حيث جرى تنفيذ ما يقارب نصف مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وجرى توفير 700 ألف وحدة سكنية.

وأضاف خلال حواره مع شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر خالية من المناطق الخطرة، وفي نهاية العام الجاري ستكون خالية من جميع المناطق العشوائية.

وتابع بأن مشروعات الإسكان الاجتماعي تأتي تحت مظلة خطة الدولة للتنمية الشاملة، لتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وإتاحة وحدات سكنية مناسبة لكل شرائح المجتمع، والتركيز على أعمدة التطوير والاقتصاد في كل مدينة.

وأردف أنه يجري توصيل الطرق والكباري والمرافق العامة والخدمات ومراكز تعليمية وصحية وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن خطة مصر 2030، أن تكون المساحة المعمورة تزيد عن 14%، وهي ضعف المساحة الموجودة، ولكي تنفذ هذه الخطة كان لا بد من إيجاد خطط تنمية قائمة للمجتمعات العمرانية، وهي مدن الجيل الأول والثاني والثالث، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مشيرًا إلى أن هذا الأمر حدث في مدن الجيل الرابع، وهي الـ14 مدينة الجديدة الجاري تنفيذها حاليًا.