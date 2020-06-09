يوميات كورونا في المغرب العربي.. تونس تتعافى والرئيس يرفع الحظر

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 7.136.744، فيما وصل إجمالي الوفيات 407.068، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.481.822 حالة.

ونشر وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول المغرب العربي.

والمغرب العربي أو المنطقة المغاربية أو المغرب الكبير، هي منطقة تقع في شمال أفريقيا، ممتدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الأطلسي، وهي تشمل بالأساس 5 دول هي: "موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا".

كما تشمل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها "التي تسيطر عليها المغرب في الغالب" ومدينتي مليلية وسبتة "التي تسيطر عليها إسبانيا وتعدّ جزء من المغرب" وتبلغ مساحتها مجتمعة 5.782.140 كلم

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الاثنين، عدم تسجيل إصابة جديدة كورونا المستجد في الساعات الـ24 الاخيرة ليستقر إجمالي المصابين عند 1087 لليوم الخامس على التوالي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الوزارة التونسية، في بيان، إنها أجرت 61 تحليلا مخبريا لم تسفر عن تسجيل أي حالات إصابة جديدة.

وأضافت الصحة التونسية، أن عدد حالات الشفاء بلغ 982 مقابل 49 حالة وفاة "لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة" و56 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

من جانبه، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إنهاء حظر التجول في البلاد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ارتفاع إجمالي إصابات المغرب إلى 8250

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 26 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا المستجد حتى العاشرة من صباح أمس الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8250 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضافت الوزارة المغربية، على بوابتها الرسمية الخاصة بكورونا المستجد، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7370 حالة بعد تماثل 6 حالات جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة في 208 حالات.

وأوضحت الصحة المغربية، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 308 ألفا و 311 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، أمس الاثنين، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع عدد المصابين في ليبيا إلى 270 حالة.

وأشار المركز، في بيان نقلته بوابة "الوسط" الليبية، إلى شفاء حالة جديدة وخروجها من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين 53 حالة.. بينما تم تسجيل خمس حالات وفاة.

وقالت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمواجهة الوباء ببلدية مصراتة، أمس الاثنين، إن البلدية شهدت تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بكورونا المستجد.

وأشارت اللجنة، إلى أن تلك الحالات الجديدة ضمن آخر إحصاء الذي أعلنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واضافت اللجنة الليبية، أن جميع الحالات قادمة من خارج البلدية، وبهذا يكون إجمالي الحالات النشطة بها 7 حالات.

موريتانيا تسجل أول إصابة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد

وفي موريتانيا، أكدت مصادر رسمية موريتانية إصابة وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب بوباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال المستشار الإعلامي للوزير، إنه كان يزاول عمله في مكتبه وشعر بأعراض خفيفة، وبعد خضوعه للفحص تأكدت إصابته، أمس الأول الأحد.

وتعد هذه أول إصابة مؤكدة في صفوف الشخصيات الوزارية في البلاد، وسبق أن أعلن عن إصابة عدة مسؤولين حكوميين.