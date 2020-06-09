افتتحها وزير الري لتوصيل المياه.. 8 معلومات عن سحارة سرابيوم

افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المرحلة الثانية من مشروع سحارة سرابيوم، لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء، لرى الزمام المقرر على ترعة سيناء، والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات، بالتكامل مع سحارة المحسمة، بالإضافة للمياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة، بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه.

ننشر 8 معلومات عن مشروع سحارة سرابيوم، الموقع وأهداف المشروع، والمناطق المستهدفة منه.

1- تقع سحارة سرابيوم أسفل قناة السويس بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد جنوب الإسماعيلية.

2- تنقل السحارة المياه أسفل قناة السويس الجديدة، وتوفير مياه الرى من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء.

3- تقوم السحارة برى من 70 إلى 100 ألف فدان، بقرى شرق القناة المحرومة من مياه الرى.

4- تبلغ تكلفة المشروع 181 مليون جنيه، ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميا الى شرق القناة.

5- تتكون السحارة من 4 ببارات ضخمة لإستقبال ودفع المياه.

6- يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 متراً، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 متراً.

7- وتشمل السحارة 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 متراً ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار، وعمقه 60 متراً تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 متراً.

8- تصل سحارة سرابيوم إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوباً وترعة التوسع شمالاً.