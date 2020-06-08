لحاجزي الإعلان الـ12.. كيفية التعرف على نتيجة الفرز المبدئي لمستنداتك

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمُستندات والبيانات المُسجلة بواسطة المواطنين الحاجزين بالإعلان الـ12 ضمن برنامج الإسكان الإجتماعي لمحدودي الدخل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، لتحديد المُنطبق عليهم الشروط، وغير المُنطبق عليهم الشروط، وفقًا للضوابط المُعلن عنها سابقًا بالإعلان.

فإذا كنت من المتقدمين على الإعلان الثاني عشر يمكنك معرفة نتيجة الفرز المبدئي للمستندات الخاص بك على النحو التالي:

الطريقة الأولى

- الدخول على الرابط الإلكتروني: https://cservices.shmff.gov.eg/complaints

- قم بإدخال الرقم القومي لصاحب الطلب والضغط على زر "نتائج الفرز".

- تظهر لك نتيجة الفرز سواء كنت منطبق أو غير منطبق.

الطريقة الثانية

من خلال إرسال رسالة نصية إلى الرقم المختصر "9311" تحتوي على الرقم القومي لصاحب الطلب، وذلك مقابل رسوم خدمة ثلاث جنيهات.

وسيتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، ممن قاموا بسداد مقدم جدية الحجز للوحدات السكنية، وقاموا بتسجيل طلباتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق – تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.