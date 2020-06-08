عقبة: هناك مؤشرات تدل على مدى قوة الجهاز المناعي ومقاومته لكورونا

رد الدكتور أشرف عقبة رئيس وحدة المناعة والحساسية بطب عين شمس، على سؤال طرح عليه في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، عن كيفية معرفة إذا كان جهاز المناعة الخاص بك قوي أو ضعيف، وهل سيحمينا من كورونا أم لا؟

وقال عقبة، إن هناك مؤشرات تدل على ذلك، إذا كان هناك شخص لديه التهابات متكررة أو في أعضاء عادية، مثل خراج في الجسم، المخ، الرئة، أو لا يستجيب للعلاجات بشكل طبيعي، ويأخذ فترة طويلة ليحدث نتيجة، فهذه من الأعراض التي من الممكن أن نقول عليها نقص في المناعة، إلى جانب الالتهابات المتكررة، مثل الالتهابات الشعبية المتكررة، أكثر من 10 مرات في السنة.

وأضاف، أنه من ناحية الفحص، فإن الطبيب المتخصص يستطيع أن يعرف إذا كان هذا الشخص لديه مشاكل صحية في المناعة من عدمه، بالإضافة للاختبارات المعملية التي يمكن من خلالها قياس القدرات المناعية، مثل عمل تحليل صورة دم ورؤية عدد كرات الدم البيضاء وتوزيعها والأجسام المضادة والفيتامينات والمكملات، ورد الفعل المناعي، عند عمل اختيارات معينة، مثل اختبار الدرن، الذي يوضح إذا كان رد الفعل المناعي شكله أيه، أو إعطاء شخص لقاح أو مصل ورؤية الأجسام المضادة في الجسم.