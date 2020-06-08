38 مليون جنيه لتطوير طريق حمام موسى بجنوب سيناء

قام اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، بجولة تفقدية في مدينة طور سيناء، تابع خلالها مشروع ممشى "أهل مصر" الجاري تنفيذه على امتداد الشاطئ بطول 1.5 كيلو مترًا.

وتابع المحافظ تطوير كورنيش المدينة، ورصف وتوسيع وازدواج وتجميل طريق منطقة حمام موسى، بطول 3.5 كيلومترًا، بتكلفة 38 مليون جنيه، والذي يتضمن توسعة الطريق وإقامة مشاية دراجات، وأخرى للمشاة، وحارتين كل حارة عرضها 8 أمتار، وعرض الطريق الإجمالي 30 مترًا.

كما تفقد المحافظ ثاني أكبر محطة تحلية لمياه البحر في مصر بمنطقة حمام موسى، والتي تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب مياه/يوم، والمقامة على مساحة 4800 مترًا مربعًا.

وأكد المحافظ أن مشروعات تحلية المياه من شأنها المساهمة في حل أزمة المياه نهائيًا بالمدن، وتحقيق طفرة حقيقية على أرض المحافظة.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مبنى نادي الشرطة، ورصف الطريق الخاص به، ورفع كفاءة وتطوير وازدواج شارع حي النادي، ليتناسب مع التوسعات التي حدثت بشارع أحمد حمدي الرئيسي، بهدف تسهيل حركة الخروج والدخول إلى وسط المدينة.

أكد المحافظ الانتهاء من أعمال الرفع المساحي، وعمل التقارير النهائية، وتكليف شركة المقاولون العرب بتنفيذ هذه التوسعات على المستوى الأكمل ضمن خطة التطوير الجارية في 2020.

رافق المحافظ في جولته المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر حنفي عشماوي السكرتير العام، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للمشروعات والتنمية، وأحمد عبد العظيم رئيس مدينه طور سيناء.