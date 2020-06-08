عضو لجنة الدفاع بالنواب: الرمل الأسود في سيناء ثروة لاتقدر

قال النائب محمود محيي الدين عوض عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الرمل الأسود في سيناء ثروة لاتقدر، وهو متواجد بشكل وفير وغير عادي، إضافة لوجود الفحم الحجري والمعادن الهامة في عدة أماكن في سيناء تضع الدولة يديها عليها بسيناء وغير مسموح الإعلان عنها.

وأضاف محيي الدين خلال مداخلة هاتفية ع الإعلامية عزة مصطفى في الفترة المفتوحة على شاشة قناة "صدى البلد"، أن شمال سيناء وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس والإسماعيلية أصبحت مترابطة الآن، ما خلق شكلا آخر لسيناء غير التي كانت عليه، ولن نتراجع عن مقدرات للأمن القومي في سيناء.