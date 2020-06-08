ضبط استشاري بمشروع إدارة المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على استشاري الهندسة المعمارية بمشروع تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية، التابع لجهاز شؤون البيئة.

كما ضبطت الهيئة مديرين مالكين لإحدى شركات التصميمات الهندسية المتقدمة، لتنفيذ مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق الطبيعة بمدينة شرم الشيخ.

وجاء الضبط على خلفية قيام المتهم الأول بطلب وتقاضي مبلغ 400 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المتهمين الثاني والثالث، مقابل ترسية المناقصة الخاصة بأعمال تطوير القرية المشار إليها على شركتيهما بقيمة 50 مليون جنيه، ‏بصفته عضو لجنتي البت الفني والمالي المعنية بدراسة عروض الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع.

وبعرض جميع المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم.