بالأسماء.. 4 فنادق تستوفي ضوابط السلامة الصحية بجنوب سيناء

تسلم 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الاثنين، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفاء الفنادق لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، وأقرها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وتضم لجان الفحص المشتركة، أعضاءً من محافظة جنوب سيناء، ووزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية،

الفنادق التي تسلمت الشهادات هي "الجافي لاند"، و"أورينتال ريفولي"، و"أورينتال ريفولي بلازا"، و"شرم كليف".