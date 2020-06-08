"صيادلة قنا" تنشئ صندوقا طارئا لدعم أعضائها ماليا في مواجهة كورونا

دعت نقابة الصيادلة بقنا، اليوم الاثنين، أعضائها إلى الاشتراك في إنشاء صندوق التكافل الطارئ لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بقيمة اشتراك 200 جنيه للعضو.

وقال الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إنه سيتم تلقي الاشتراكات بداية من 10 يونيو الجاري، وإنه سيتم الإعلان عن بدء العمل بالصندوق فور الوصول إلى 1000 مشترك، وسيجري تشكيل مجلس إداة الصندوق من الأعضاء المشتركين، مكون من 9 أعضاء، لافتًا إلى أن دور مجلس نقابة الصيادلة هو الإشراف فقط.

وأوضح النقيب، في بيان صحفي اليوم، أنه سيتم صرف مبلغ تكافلي للصيدلي من المشتركين في الصندوق فور إصابته بفيروس كورونا، بناء على تقرير مجلس إدارة الصندوق، وفي حال استمرار عزل الصيدلي 14 يومًا سيجري صرف 5 آلاف أخرى، مشيرًا إلى أنه في حالة الوفاة سيجري صرف 10 آلاف جنيه.

وأشار نقيب صيادلة قنا إلى أنه عند انتهاء جائحة كورونا، سيجري تحويل المبلغ المتبقي بالصندوق إلى حساب إنشاء صندوق تكافل صيادلة قنا دائم، وبلائحة جديدة تتضمن جميع أنواع الكوارث.