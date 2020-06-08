إصابة طبيبين وأسرتيهما بكورونا في كفر الشيخ

أصيب طبيبان بمحافظة كفر الشيخ، بفيروس كورونا المستجد، ونٌقل أحدهما إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، لعدم وجود أماكن بعزل كفر الشيخ، بينما يخضع الآخر وأسرته للعلاج والعزل المنزلى بناءً على رغبته.

وأكد مصدر طبي بكفر الشيخ، إصابة طبيب شاب يعمل بالرعاية المركزة بالمستشفي العام فى العاصمة، هو وزوجته وطفليه، بعد ثبوت إيجابية التحاليل والمسحات الخاصة بهم، كما أصيب آخر يعمل مديرًا لإحدى الإدارات بمديرية الصحة وزوجته وأبنائه بالفيروس، وجرى عزله منزليًا بناءً على رغبته.

يذكر أن 39 من الأطقم الطبية، تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا أثناء عملهم بمستشفيات كفر الشيخ، منهم 14 طبيبًا، و12 ممرضة، وصيدليان والباقي فنيون معمل، وشفي منهم 20، وتوفى فني معمل بدسوق مقيم بقرية سنهور المدينة.