السفارة المصرية بواشنطن تعلن مواعيد الرحلات من نيويورك للقاهرة

أعلنت السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، تسيير رحلات جوية للقاهرة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت السفارة، إنه ضمن إجراءات متابعة إجراءات إعادة المواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر، تهدي سفاره جمهورية مصر العربية في واشنطن القسم القنصلي، أطيب تحياتها، وفي سياق متابعة جهود إعادة من يرغب من المواطنين إلى أرض الوطن.

وأعلنت السفارة، أن شركة مصر للطيران، ستقوم بتسيير رحلتين يوم 16 و19 يونيو 2020، من مطار jfk نيويورك إلى القاهرة.

ونصحت السفارة من يرجى من المواطنين الراغبين في العوده الى أرض الوطن، التواصل مباشره مع شركه مصر للطيران، وحجز التذاكر وفقا لبيانات التواصل بمكتب مصر للطيران في نيويورك، يوميا من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، عدا السبت والأحد، و مركز لخدمة العملاء "كول سنتر"، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والاتصال الدولي بمكتب مصر للطيران بالقاهرة، بصالة 3 بمطار القاهره الدولي.