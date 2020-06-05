مصر للطيران تنفي تشغيل رحلات من دولة الإمارات

نفت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المعروضة بشأن تشغيل الشركة لرحلات من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة عدم صحة هذه المعلومات جملة وتفصيلا، ومشيرة إلى أنه لا يوجد رحلات في المواعيد المعلن عنها.

وأشارت الشركة أنها ليس عليها أي مسئولية عن أي تذاكر صدرت عن هذه الشركات التي أعلنت عن هذه الرحلات.

وأهابت الشركة بالركاب ضرورة مراجعة القنوات الرسمية للشركة لحجز التذاكر وهي الموقع الإلكتروني للشركة egyptair.com أو عن طريق الاتصال بمكاتب مصر للطيران بالامارات العربية.