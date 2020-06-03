مصر للطيران تسير رحلات إلى عدة مدن لنقل مواطني الاتحاد الأوروبي

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم، تنظيم عدد من الرحلات إلى بعض الدول الأوروبية، لنقل عدد من مواطني الاتحاد الأوروبي من العالقين في مصر، بالتنسيق مع عدد من السفارات.

وكشف مصدر موثوق بمصر للطيران، أنه سيتم تنظيم رحلة إلى امستردام وفرانكفورت يوم 12 يونيو، ورحلات أخرى أيام 14 و15 يونيو إلى باريس وفيينا وميونخ.

وجرى فتح الحجز على المقاعد الخالية للمواطنين المصريين الذين يحملون إقامات دائمة في هذه الدول.

وأشار المصدر، إلى أن هذه الرحلات ذهاب فقط، على أن يجري نقل المصريين العالقين في هذه الدول، في مرحلة العودة.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.