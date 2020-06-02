عنبة: تخفيضات في أسعار تذاكر مصر للطيران.. ومستشفى جديد لعزل العاملين

أكد الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أن شركة مصر للطيران ستقوم بتخفيض أسعار تذاكر الطيران، وتقديم عروض ترويجية للمسافرين لتشجيعهم على السفر.

وقال عنبة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن الطيران الداخلي يعمل حاليًا ولكن ليس بالشكل المطلوب، متوقعًا زيادة الإقبال على الطيران الداخلي خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى، كشف عنبة عن استحواذ مستشفى مصر للطيران على مستشفى مجاور له، لتخصيصه لعزل المصابين بفيروس كورونا من العاملين في الشركة.

وشدد عنبة على أن "العاملين هم أغلى ما تمتلك الشركة"، وأنها تسعى للحفاظ عليهم، مشيرًا إلى أن عدد المصابين بكورونا حتى الآن من العاملين في الوزارة لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، وأنهم يتلقون العلاج في منازلهم.