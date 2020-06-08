"حفلتك في البيت".. تفاصيل حفلي آمال ماهر ووائل كافوري "أون لاين"

مع التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لجأت العديد من الدول، لوضع بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع الإصابة بالفيروس، أبرزها الحد من التجمعات التي من بينها الحفلات والسهرات الفنية والثقافية، والتي تضم عددًا كبيرًا من الناس، في مكان مغلق.

لذا لجأ بعض نجوم الفن، إلى الانتقال بحفلاتهم من الأرض إلى المنصات والقنوات الإلكترونية، منعًا للتجمعات وكإجراء احترازي لمنع العدوى وانتشار الفيروس.

وترصد "الوطن"، تفاصيل الحفلات الـ"أون لاين" والتي أعلنها بعض الفنانين على النحو التالي:

حفل الفنان وائل كافوري

ويحيي الفنان وائل كافوري، حفلًا غنائيًا "أون لاين" يوم الخميس المقبل الموافق 11 يونيو الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت السعودية، عبر منصة شاهد VIP.

حفل آمال ماهر

تستعد الفنانة آمال ماهر، لتقديم حفل غنائي دون جمهور، ويجرى عرضه على أحد المنصات الإلكترونية عند سفح الأهرامات بمشاركة فرقتها الموسيقية، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 12 يونيو، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت السعودية، كما يمكنكم مشاهدة الحفل عبر منصة شاهد VIP.