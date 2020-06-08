رغم الاعتداء عليهم.. أطباء بنها التعليمي يجرون جراحة عاجلة لمصاب بكورونا

أعلنت اليوم، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن قيام فريق طبي من مستشفى بنها التعليمي، بإجراء جراحة عاجلة لأحد مصابي مرض كورونا المستجد (كوفيد-19).

وصرح الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، بأن مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بطاقة 3400 سرير تقدم رعاية طبية متكاملة لجميع المرضى المتواجدين بها، بما يشمل كل التدخلات الجراحية والعمليات الدقيقة والقسطرة، وعمليات الولادة وجلسات الغسيل الكلوي على أيدى فرق طبية على مستوى عال من التدريب، بما يشمل اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة، لحماية الطاقم الطبي، وجميع هذه الخدمات تقدم بالمجان.

وأفادت الدكتورة أمنية محمود خليفة مدير مستشفى بنها التعليمي، بأن المريض محتجز بالمستشفى كحالة كورونا إيجابية، ويعانى من فتق إربى مختنق، استدعى التدخل الجراحى العاجل، وعلى الرغم من الاعتداء السافر على الطاقم الطبي مساء أمس، من أقارب أحد المرضى، إلا أن الأطباء رفضوا تأجيل العملية، وأصروا على إجرائها فورا حفاظا على حياة المريض.